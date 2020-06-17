«Активно выходим из карантина». Благоустроенная набережная в Красногорске стала современным местом отдыха

В Красногорске преобразили территорию, прилегающую к Никольскому храму в микрорайоне Павшинская пойма. Он возвышается над набережной, где еще два года назад началось масштабное благоустройство. Первый этап уже провели, и сегодня губернатор проверил качество работ.

Эта набережная полноценно преобразится. Ее разделили на три зоны: прилегающую к храму, береговую и предназначенную для тихого отдыха. По каждой уже выполнили основные работы. Их полностью завершат этой осенью.

В эту неделю мы активно выходим из карантина и самоизоляции, которая всем очень надоела. Видим огромный приток в Московскую область на отдых — люди едут в отпуска. И наша задача — в каждом населенном пункте сделать места, где можно гулять, общаться и быть спокойным за ребенка Андрей Воробьев.

Первый этап благоустройства охватил пространство от храма до Павшинского моста. На месте пустыря обустроили набережную со спусками к воде. Ее откроют до октября.

Вблизи храма высадили деревья и кустарники. Там же сделали лестницы с подсветкой, установили современные конструкции для освещения. Со стороны Красногорского бульвара оборудуют лифт. Он появится в июле.

Сам храм и ближайший жилой массив связаны с мостом новым прогулочным бульваром. Благодаря благоустройству, здесь был создан причал для речных судов, а в парке — детская площадка. Об этом рассказал министр благоустройства Михаил Хайкин.

Начнем с того, что построен потрясающий храм. Выполнено благоустройство вокруг него — это почти 4,5 гектара. Здесь уже готов первый этап набережной — 250 метров. Там, где никогда не было ничего, теперь полноценная набережная с профессиональной беговой дорожкой, зоной отдыха и спусками к воде. Но купаться, правда, нельзя — зато можно загорать Михаил Хайкин.

Зона тихого отдыха заняла участок площадью 1,5 гектара. Здесь обустроили сцену для культурных и спортивных мероприятий, положили плитку, поставили скамейки.

А одно из ключевых событий — возведение памятника Георгию Победоносцу. Его откроют 24 июня. Об этом рассказал скульптор Григорий Орехов.

Мы решили сделать Георгия Победоносца не так, как обычно классически его исполняют, то есть всадником, а взяли за образ икону, где он святой великомученик. И материалы выбрали светлые для постамента. Они перекликаются с белым храмом Григорий Орехов.

Сегодня на набережной в разгаре второй этап благоустройства. Проложат ливневую канализацию, сделают плитку, облицуют ступени лестницы и спуск к воде.

Сейчас в области активно возобновляют благоустройство. Также озеленяют парки, площади, улицы.

Губернатор уже проверил, как преобразилась набережная реки Серебрянки в Пушкино. В Зарайске, например, озеленили парк «Беспятовская роща». В округе провели масштабную программу благоустройства.

Второй год подряд Подмосковье — лидер рейтинга Минстроя по качеству работы в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды».