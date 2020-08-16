Патриарх Кирилл проводит божественную литургию в Никольском храме в Красногорске. Прямая трансляция

Новый Никольский храм Красногорска сегодня стал особым духовным местом. Построенное здание освятили патриарх Кирилл и митрополит Ювеналий. Теперь — литургия. Патриарх Кирилл совершает богослужение в той части храма, которая ещё недавно была закрыта для всех. На службу приехал губернатор Московской области Андрей Воробьев. «360» ведет прямую трансляцию.

Храм в Павшинской пойме рассчитан на полторы тысячи человек. Само здание очень необычное: оно будто собрано из полукруглых арок. Но главная особенность храма — в его куполе. Элементы купола покрыли смальтовой керамикой, в окошки вставили светопрозрачные элементы. Теперь храм светится разными цветами в зависимости от праздника.

Фасад Никольского храма украсили картинами райского сада. На солнце рельеф играет хранями и меняет изображения в зависимости от времени дня. Сюжеты картин перекликаются с внутренним убранством храма и имитируют древние фрески, включая орнаменты и духовные смыслы.

Передовые технологии внедрили и для обеспечения инфраструктуры храма: систем кондиционирования, дымоудаления, вентиляции. Кроме того, есть лифты и полы с подогревом. Комплекс зданий включает в себя также аудитории для лекций и для занятий воскресной школы.

Храм стал не только религиозным, но также и культурным центром. Он открыт для посещения каждый день.

Ранее вокруг храма располагался пустырь, но теперь там красивая благоустроенная набережная. Вокруг высадили деревья и кустарники, установили современное освещение и удобные лестницы с подсветкой. От храма к мосту через Москву-реку проложили бульвар.