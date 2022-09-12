Новый тоннель построили на площади Громова в Жуковском | 360°

Подмосковье 12 сентября 2022, 15:47 Поделиться Telegram

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Viber Новый тоннель построили на площади Громова в Жуковском

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Строители завершили бетонирование тоннеля в рамках реконструкции улицы Туполева в Жуковском. Движение по новой дороге запланировали открыть в конце 2022 года.

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«В настоящий момент полностью завершено возведение стен и перекрытий тоннеля на площади Громова — уложено 43 тысячи кубических метров бетона. Строители проводят внешнюю и внутреннюю отделку, приступили к монтажу внутренних инженерных систем», — рассказал министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.

Новый тоннель протяженностью более 700 метров станет частью двухуровневой транспортной развязки и обеспечит беспрепятственный проезд транзитного транспорта. Параллельно завершаются работы по расширению проезжей части, устройству дублеров, строительству надземных пешеходных переходов на улице Туполева. В работах постоянно задействованы 275 человек и 40 единиц техники.

Участок реконструкции (2,7 километра) проходит от транспортной развязки на пересечении улицы Туполева и Туполевского шоссе до моста через реку Хрипань. Реализация проекта позволит увеличить пропускную способность для 400 тысяч жителей Жуковского и Раменского. На пути не будет светофоров — и время проезда значительно сократится.

На днях в Подмосковье открыли первый участок трассы М12 Москва — Казань. Губернатор Андрей Воробьев поблагодарил специалистов, принимавших участие в этих работах, и вручил им памятные благодарности.

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