Андрей Воробьев наградил строителей первого участка дороги М-12 | 360°

Подмосковье 08 сентября 2022, 20:23 Поделиться Telegram

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Viber Андрей Воробьев наградил строителей первого участка дороги М-12 Глава Подмосковья Воробьев вручил грамоты строителям участка дороги М-12 пресс-служба губернатора Московской области

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Губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил специалистов, построивших на территории Подмосковья первый участок трассы М-12 Москва — Казань. Глава региона пообщался со строителями и вручил им памятные благодарности.

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Благодарственные письма из рук Андрея Воробьева получили главный специалист отдела наружных работ управления строительства инженерных систем М-12 дирекции (филиала) М-12 государственной компании «Автодор» Дмитрий Дмитерко, а также машинист бетоноукладчика и дорожный рабочий ООО «Трансстроймеханизация» Иван Горчуков и Владимир Обленов.

пресс-служба губернатора Московской области

В четверг днем президент Владимир Путин и губернатор Андрей Воробьев открыли первый участок скоростной дороги до Казани. Отрезок трассы в Подмосковье сдали на три месяца раньше запланированного срока.

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