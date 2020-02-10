Новый ксилофон подарили музыкальной школе Дубны. Занятия начнутся с 1 сентября

Музыкальная школа в Дубне получила ксилофон. Он будет находиться в правобережном филиале. В новом учебном году десятки ребят смогут научиться играть на ударном инструменте.

Ксилофон — это ударный инструмент с резким, немного хулиганистым звуком. На нем играют быстро и активно. Его безошибочно угадает любой слушатель. В филиале музыкальной школы Дубны его жали с нетерпением.

«Ксилофон есть в школе на левом берегу. На правом наши дети хотели бы заниматься, но у нас не было возможности предоставить им такое занятие. На следующий год мы наберем учеников, и они будут заниматься», — отметила заместитель директора детской музыкальной школы Лусинэ Акопян.

Источник фото: телеканал «360»

Занятия по ксилофону в Дубне ведет Роман Панов. Преподаватель по классу ударных инструментов первым оценил новинку. «Ксилофон подходит для занятий очень хорошо. Это нормальный учебный вариант, как раз для занятий, для классной рутины», — сказал он.

Источник фото: телеканал «360»

Поздравить музыкальную школу приехал и глава Дубны Максим Данилов. Он прослушал первый мини-концерт на новом инструменте и пообещал, что на этом подарки не закончатся.

«В рамках национального проекта „Культура“ наш губернатор сделал подарок Дубне: ксилофон. Еще дополнительно барабаны будут установлены. И беспрецедентно: обновление инструментов для детского духового оркестра», — заявил глава Дубны.

Источник фото: телеканал «360»

Максим Данилов поделился с ребятами, что в детстве мечтал играть на пианино. Однако он не упустил возможности взять урок у юных музыкантов по игре на ксилофоне.

Источник фото: телеканал «360»

Одним из учителей главы выступил лучший ксилофонист наукограда Дмитрий Лукьянов. В копилке его достижений первые места на международных конкурсах.

Источник фото: телеканал «360»

Иван Ястремский еще только собирается покорять большую сцену. Он считает, что в оркестре ксилофон может добавить яркость в исполняемое произведение. Неслучайно его так любят создатели фильмов ужасов.

«Попробовал сыграть, и мне понравилось его звучание — такое сильное, звонкое. Сложно поначалу ориентироваться во всех клавишах — только черные все», — рассказал ученик детской музыкальной школы Иван Ястремский.

Источник фото: телеканал «360»

Национальный проект «Культура» продлится до 2024 года. В его рамках планируется не только оснастить образовательные учреждения инструментами, а библиотеки книгами, но и построить новые музыкальные школы, реконструировать театры и кинозалы.