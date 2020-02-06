Работы на кухне в детском саду как всегда много, поэтому глава Дубны Максим Данилов осмотрел пищеблок быстро, чтобы никому не мешать. Только закончили с обедом, уже пора подумать об ужине — требуется разморозить филе для котлет. Рыба — свежая. По словам поваров, из качественных продуктов приятно готовить.

«Мясо, рыба, овощи, фрукты поступают хорошего качества. Претензий нет, и не будет, думаю. Работаем по технологическим картам, в соответствии с нормами. Детишки довольны, все съедают. Мы радуемся, когда нянечки говорят, что дети хорошо покушали», — рассказала повар детского сада «Росинка» Татьяна Котенева.

Источник фото: телеканал «360»

Специалисты следят, чтобы питание было разнообразным и сбалансированным. Меню составляется на десять дней, блюда не повторяются. Много овощных салатов, фрукты. В рационе есть все витамины и питательные вещества. Но главное, чтобы дети все ели с удовольствием.

«Они любят салаты. У нас очень вкусные — из моркови, свеклы. Любят гуляш, пюре, жаркое по-домашнему особенно детям нравится», — заявила педагог детского сада «Росинка» Анжелика Никольская.

Источник фото: телеканал «360»

Есть среди детей и любители первых блюд. Пятилетняя Арина привыкла дома есть супы. Девочка рассуждает по-взрослому: говорит, что каждое блюдо полезно.

«Мне нравится борщ, потому что в нем много витаминов. А любимое блюдо в детском саду — гороховый суп с сухариками», — заявила воспитанница детского сада «Росинка» Арина Сысоева.

Источник фото: телеканал «360»

А вот Ирина Цветкова из всего ассортимента не жалует только запеканку. Остальные блюда ест с удовольствием.

«Часто просит приготовить меня дома молочную лапшу. Готовлю, говорит: „Нет, мама, в садике вкуснее“. Думаю, что такая оценка со стороны ребенка говорит, что здесь очень вкусно», — отметила мама воспитанницы детского сада «Росинка» Екатерина Цветкова.

Источник фото: телеканал «360»

Недавно сменился подрядчик, который отвечает за питание в дошкольных учреждениях. За новым сейчас следят с особым вниманием.

«У нас не один и тот же подрядчик в садах и школах. Они разные. Конкуренция должна быть. Она — показатель качества. Мы разработали и внедрили в прошлом году технологические карты», — подчеркнул глава г. о. Дубна Максим Данилов.

Специальная комиссия все попробовала. Взрослым детское питание показалось вкусным: ничего перченого, сильно соленого, все хорошо проваренное — в самый раз для дошкольников.