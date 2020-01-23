Новые музыкальные инструменты получила школа в Серпухове. Теперь заниматься смогут даже маленькие дети

Фортепиано, баяны, аккордеоны и ксилофон — в подарок. Музыкальная школа № 1 Серпухова получила 11 новых инструментов по губернаторской программе «Образование Подмосковья». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

В просторном зале начинается урок для 7-летней Ани Савельевой. Она занимается полгода и уже бегло играет гаммы и известные детские песни на фортепиано. Ее преподаватель Наталья Штыкова утверждает, у девочки большие способности.

Развивать талант маленькой Ани и еще сотни ребят теперь будет проще и удобней: в музыкальную школу № 1 городского округа Серпухов доставили новые инструменты, в том числе и фортепиано.

«За этим инструментом удобнее, и звучание совсем другое», — замечает Аня Савельева.

Источник фото: администрация городского округа Серпухов

Преподаватель по классу «аккордеон» музыкальной школы № 1 городского округа Серпухов Нина Серкова утверждает, что звучание на новом баяне совершенно другое. «Все регистры работают, левая рука не западает. Нет проблемных технических моментов. Работать на таком инструменте одно удовольствие», — делится педагог.

Играть на баяне смогут теперь и самые маленькие. Преподаватель Валентин Астафьев показывает еще один новый музыкальный инструмент — специальный баян, рассчитанный на маленьких музыкантов, его вес — всего 5 кг. Если раньше на первые уроки родители приводили детей с 7 лет, то сейчас учат нотам уже с 5-ти.

В соседнем кабинете идет занятие по ксилофону. Преподаватель Владимир Рудой демонстрирует новый, и по его словам, разница со старым — колоссальная: «У старого ксилофона было много проблем. Новый может подстроиться под рост ребенка, его можно транспортировать. Ну и, конечно, новое звучание!» — расписывает преимущество нового инструмента Владимир Рудой.

Источник фото: администрация городского округа Серпухов

Всего серпуховская музыкальная школа № 1 получила 11 музыкальных инструментов: шесть фортепиано, два баяна, два аккордеона и ксилофон. По областной программе в школу в 2019 году поступило пять фортепиано, еще одно фортепиано было получено в 2018-м.

«Любой новый инструмент — это огромный подарок», — подчеркнула директор детской музыкальной школы № 1 Ольга Орлова и поблагодарила муниципальные власти, Минкультуры и власти Московской области за заботу.

Музыкальная школа № 1 вошла в программу «Образование Подмосковья» в 2016 году, в ее рамках был сделан капитальный ремонт здания и продолжается пополнение материально-технической базы.