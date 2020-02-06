Воспитанники радиоклуба Дубны стали чемпионами России

Старшеклассники Станислав Давыдов и Александр Тураев стали победителями всероссийских соревнований по радиоспорту. Но это не повод прекращать работу. Сейчас школьники готовятся к новым турнирам.

Уже несколько месяцев Станислав и Александр собирают загородную спортивную станцию. Антенны собирают практически на коленке. Благодаря второму месту дубненских радиолюбителей на всероссийских соревнованиях Московская область получила золотые медали в общекомандном зачете.

«Для меня радиоспорт — это как будто соревнования: кто кого быстрее найдет. Кто найдет регион лучше, с кем хорошо свяжутся, с кем быстрее, и кто сколько наберет», — рассказал радиолюбитель, ученик школы № 9 Александр Тураев.

Источник фото: телеканал «360»

Станислав сейчас учится в девятом классе. В радиоспорте он уже более семи лет. Парень с гордостью рассказывает, что однажды ему удалось связаться с коллегой-радиолюбителем с земли Франца Иосифа. Да и вообще, увлечение помогло подтянуть и учебу.

«Радиоспорт мне помог очень. Я географию плохо изучал, но как я пришел в радиоспорт, у меня были мгновенные достижения», — поделился Станислав Давыдов, радиолюбитель, ученик школы № 2.

Источник фото: телеканал «360»

Еще радиоспорт помогает изучать иностранные языки, так как ребята используют профессиональную аппаратуру. Также они изучают азбуку Морзе, да и с паяльником работать умеют.

Кстати, один из основателей компании Apple Стив Возняк и создатель компьютера «Атари» Нолан Бушнел начинали свой путь на коротких волнах. Кто знает, может быть, следующая технологическая революция случится благодаря кому-нибудь из этих юных спортсменов.

Источник фото: телеканал «360»

Прививать любовь молодежи к радиоспорту начал Вячеслав Семенов. Он приехал в Дубну из Ленинграда 60 лет назад. Сперва работал на общественных началах, а потом стал руководить кружком.

«Я привез высокую специализацию из Питера, где лучшая радиостанция была. Сейчас хорошая сетка соревнований всероссийских и международных», — отметил Вячеслав Семенов, преподаватель центра дополнительного образования «Дружба».

Источник фото: телеканал «360»

Администрация города обещает вскоре выделить новое помещение для радиоклуба. Уже в апреле будет проходить всероссийское молодежное первенство, где дубненцы рассчитывают занять самые высокие места.