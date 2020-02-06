Рай для будущих Роналду. Новый футбольный манеж открыли в Егорьевске
Манеж представляет собой искусственное футбольное поле, прикрытое тентом. Построили там и мини-трибуны для болельщиков, установили систему освещения. На новом поле можно проводить тренировки и турниры.
Вообще, восток Подмосковья — своеобразная Мекка отечественного футбола. Еще в прошлом веке в Орехово-Зуеве открыли первый профессиональный клуб. А в Егорьевске работает школа олимпийского резерва.
«Для этого города футбол — это не просто слово. Здесь находится училище олимпийского резерва „Мастер-Сатурн“, куда стремятся попасть дети со всей страны. Я уверен, что у этих ребят теперь будет хорошее подспорье», — рассказал министр физической культуры и спорта региона Роман Терюшков.
Новый манеж без дела не стоит: тренировки начались буквально сразу. Местным ребятам свежее футбольное поле пришлось по вкусу.