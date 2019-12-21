Большой футбол для маленьких чемпионов. Известные спортсмены сыграли с воспитанниками детдома в Егорьевске

В Егорьевске состоялся необычный футбольный матч. Ребята из местного детского дома сыграли с командой звезд во главе с Дмитрием Аленичевым.

В Егорьевск приехал большой футбол. Воспитанники местного детского дома приняли у себя команду звезд во главе с Дмитрием Аленичевым. Игра была пусть и товарищеская, но при этом уникальная.

В команде звезд за каждой фамилией игрока числится внушительный список из титулов и наград. Но с Дмитрием Аленичевым сравниться все равно сложно. Ведь именно он стал первым российским футболистом, победившим в двух самых престижных футбольных еврокубковых турнирах: Кубке УЕФА и Лиге чемпионов. Однако в первом тайме забить Аленичеву не удалось. И хотя профессионалы немного поддавались, игра была равной.

Источник фото: телеканал «360»

«Футбол очень хороший, ребята подготовленные. Единственное, что заметил, — очень много индивидуальной игры. Они затягивают на себя. Играли бы в пас — давно бы выиграли уже. Поэтому игра хорошая», — прокомментировал результаты первого тайма первый заместитель секретаря Московского областного отделения партии «Единая Россия» Александр Коган.

Источник фото: телеканал «360»

Во втором тайме молодость пыталась победить опыт как только могла. Но звезды почти всегда были на шаг впереди, и до последних минут даже были впереди. Все решила последняя атака. В итоге ничья — 2:2.

Источник фото: телеканал «360»

«Это, конечно, большой опыт. Нигде не поиграешь с такими чемпионами. И очень трудно было», — поделился после игры один из воспитанников.

Источник фото: телеканал «360»

Помимо игры в этот день были и мастер-классы. Ребята показывали свои навыки, а звезды — делились секретами.

«Конечно же для детей это огромный плюс, что приехал я со своими знаменитыми футболистами. Думаю, что мы провели очень хороший мастер-класс и товарищескую игру. Я просто смотрю на детей, а у них глаза горят. Для меня это огромное счастье», — отметил заслуженный мастер спорта Дмитрий Аленичев.

Источник фото: телеканал «360»

Соперничество на поле перешло в дружеское общение за чашкой чая. Команда мастеров подарила ребятам телевизор, а те ответили песней. Следующая такая встреча может состоятся уже через год. А значит, у ребят еще будет время для подготовки. Как на поле, так и за его пределами.