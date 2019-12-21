Большой футбол для маленьких чемпионов. Известные спортсмены сыграли с воспитанниками детдома в Егорьевске
В Егорьевск приехал большой футбол. Воспитанники местного детского дома приняли у себя команду звезд во главе с Дмитрием Аленичевым. Игра была пусть и товарищеская, но при этом уникальная.
В команде звезд за каждой фамилией игрока числится внушительный список из титулов и наград. Но с Дмитрием Аленичевым сравниться все равно сложно. Ведь именно он стал первым российским футболистом, победившим в двух самых престижных футбольных еврокубковых турнирах: Кубке УЕФА и Лиге чемпионов. Однако в первом тайме забить Аленичеву не удалось. И хотя профессионалы немного поддавались, игра была равной.
«Футбол очень хороший, ребята подготовленные. Единственное, что заметил, — очень много индивидуальной игры. Они затягивают на себя. Играли бы в пас — давно бы выиграли уже. Поэтому игра хорошая», — прокомментировал результаты первого тайма первый заместитель секретаря Московского областного отделения партии «Единая Россия» Александр Коган.
Во втором тайме молодость пыталась победить опыт как только могла. Но звезды почти всегда были на шаг впереди, и до последних минут даже были впереди. Все решила последняя атака. В итоге ничья — 2:2.
«Это, конечно, большой опыт. Нигде не поиграешь с такими чемпионами. И очень трудно было», — поделился после игры один из воспитанников.
Помимо игры в этот день были и мастер-классы. Ребята показывали свои навыки, а звезды — делились секретами.
«Конечно же для детей это огромный плюс, что приехал я со своими знаменитыми футболистами. Думаю, что мы провели очень хороший мастер-класс и товарищескую игру. Я просто смотрю на детей, а у них глаза горят. Для меня это огромное счастье», — отметил заслуженный мастер спорта Дмитрий Аленичев.
Соперничество на поле перешло в дружеское общение за чашкой чая. Команда мастеров подарила ребятам телевизор, а те ответили песней. Следующая такая встреча может состоятся уже через год. А значит, у ребят еще будет время для подготовки. Как на поле, так и за его пределами.