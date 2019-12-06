Поле с подогревом и универсальные спортплощадки. Стадион «Машиностроитель» открылся в Красногорске

Реконструкция стадиона «Машиностроитель» завершилась в микрорайоне Южный Красногорска. Общая площадь стадиона составила 2,5 гектара. Подогреваемое поле — почти восемь тысяч квадратных метров. Также здесь есть две универсальные спортплощадки, воркаут и легкоатлетические дорожки. Все это теперь в распоряжении жителей и юных спортсменов КСШОР «Зоркий».

«Стадион сделан по самым современным стандартам качества. Я очень рассчитываю на то, что наши ребята, воспитанники спортивной школы, будут здесь совершенствовать свое футбольное мастерство. В муниципальной школе КСШОР „Зоркий“ занимается больше тысячи человек. Я искренне, от всей души желаю каждому из вас успехов в учебе и в спорте», — подчеркнула глава городского округа Красногорск Эльмира Хаймурзина.

Руководитель муниципалитета также сообщила, что футболом в Красногорске занимаются порядка 10 тысяч человек. При этом больше тысячи спортсменов — воспитанники КСШОР «Зоркий».

«Стадион получился действительно качественным и современным. Особенно хочется отметить новое поле с системой подогрева. Желаю всем, кто будет здесь тренироваться и играть, побед и большой любви к спорту. Любите свой город и приносите радость всему нашему спорту своими достижениями», — сказал шестикратный чемпион России, обладатель Кубка России по футболу Александр Ширко.

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«Машиностроитель» является единственным в Красногорске стадионом с подогреваемым футбольным полем, занятия на котором можно будет проводить и в зимнее время.

Стадион уже стал центром спортивного притяжения не только для профессиональных спортсменов и воспитанников футбольного отделения КСШОР «Зоркий». На стадионе будут проходить занятия по физкультуре для учащихся школы № 12, которая располагается по соседству. В свободном режиме можно будет заниматься на спортплощадке, в зоне воркаута и на беговой дорожке. Футбольное поле будет доступно для всех желающих в свободное от учебных и тренировочных занятий время согласно графику, размещенному в административном здании стадиона.