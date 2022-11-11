Подмосковье 11 ноября 2022, 11:59 Новый детский сад в ЖК «Пехра» в Балашихе откроется в 2023 году

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Монолитные работы в здании еще одного нового детского сада завершились в Балашихе. Застройщик — компания ГК «Гранель» — строит объект в ЖК «Пехра».

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Садик для 350 малышей на улице Трубецкой появится в новом микрорайоне. Он строится в рамках развития территории за счет подрядчика.

Трехэтажное здание будет иметь площадь более 4,3 тысячи квадратных метров. Сюда смогут ходить 350 детей в возрасте от двух до семи лет. Внутри предусмотрено 14 групп со спальнями, музыкальный и спортивный залы, медицинский блок, кухня, прачечная, блок охраны и технического обслуживания.

Сейчас основа здания уже готова, ведутся работы по устройству систем инженерии и прочие. Первых воспитанников сад примет ориентировочно во втором квартале 2023 года.

В ЖК «Пехра» предусмотрено четыре детских сада на 720 мест, и два из них (на 130 и 120 мест) уже открыты. Здесь же построят школу на 1500 учащихся и три поликлиники.

Проект бюджета Московской области на 2023 год предусматривает расходы на строительство социальных объектов в объеме 60 миллиардов рублей. По поручению губернатора Андрея Воробьева в регионе будет продолжена работа по возведению новых школ, поликлиник, детских садов и стадионов.