Детский сад на 130 мест открыли в ЖК «Пехра» в Балашихе

Новый детский сад открыли в жилом комплексе «Пехра» в Балашихе. В торжественной церемонии приняли участие председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов и глава городского округа Сергей Юров.

Источник фото: Евгений Дудин

Новое дошкольное учреждение располагается на первом этаже многоэтажки на улице Яганова. На полутора тысячах квадратных метров есть все для развития и досуга малышей — группы со спальнями и туалетами, музыкальный и физкультурный залы, собственный пищеблок, медицинский кабинет, а также помещения для занятий с логопедом и психологом.

Источник фото: Евгений Дудин

«Сегодня уже первые 40 ребят начали посещать детский сад. Дошкольное учреждение отвечает всем последним стандартам. Оно соответствует всем условиям безопасности и комфорта. Здесь уже сформирован педагогический коллектив. В этом году мы вводим в эксплуатацию несколько детских садов. Таким образом, постепенно ликвидируем очередность в дошкольные учреждения», — рассказал Игорь Брынцалов.

Источник фото: Евгений Дудин

Вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина отметила, что открытие садика в ЖК «Пехра» позволит удовлетворить потребность всех жителей жилищного комплекса и сократить очередь в дошкольные учреждения.

«Садик оборудован всем необходимым: современными игровыми и спальными комнатами, кабинетами логопеда и психолога, музыкальным и физкультурным залами, пищеблоком. На территории садика шесть игровых площадок. Детям там будет хорошо и комфортно», — сказала Ирина Каклюгина.

Источник фото: Евгений Дудин

В детском саду открыто шесть разновозрастных групп для ребят от 2 до 7 лет. Для каждой из них есть своя площадка для прогулок на большой благоустроенной территории во дворе. Здесь есть игровые и физкультурные площадки, а безопасность обеспечивает охрана и система видеонаблюдения.

«В этом ЖК строительство социальных объектов идет параллельно с возведением жилых домов. Сегодня введено порядка 25% от общего объема жилья, застройщик передал первый детский сад. Две группы уже ходят в сад, это дети жителей ЖК „Пехра“. Открытие нового детского сада в ЖК „Пехра“ позволило удовлетворить потребность жителей в дошкольных учреждениях, а также сократить общую очередность в микрорайоне Балашиха-2», — отметил Сергей Юров.

Источник фото: Евгений Дудин

Он добавил, что через два месяца в новом микрорайоне планируют открыть еще один подобный детский сад, расположенный в жилом доме. Кроме того, застройщик уже приступил к строительству еще одного дошкольного учреждения на 350 мест, оно будет работать в отдельном здании. Также сейчас проводят все необходимые процедуры для начала строительства школы на 1500 мест.

Всего в Балашихе в 2022 году планируют открыть шесть новых детсадов и четыре школы, которые будут построены по всем современным стандартам.

Ранее глава Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе реализуют планы по капремонту объектов здравоохранения и образования, а также строительству новых школ и детских садов.