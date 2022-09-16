Новый детский сад открылся в ЖК «Пехра» в Балашихе | 360°

Подмосковье 16 сентября 2022, 15:22 Поделиться Telegram

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Однокласники

Viber Новый детский сад открылся в ЖК «Пехра» в Балашихе

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В Подмосковье, в Балашихе, в жилом комплексе под названием «Пехра», открылся уже второй по счету детский сад. Новое учреждение рассчитано на 120 мест. Объект построили силами ГК «Гранель» в рамках комплексного развития территории, для этого привлекли внебюджетные источники финансирования.

Новый детский сад рассчитан на пять групп для малышей, воспитанникам будет от двух до семи лет. Общая площадь учреждения составляет 1549 квадратных метров. Кроме основных помещений, там есть залы для занятий физкультурой и музыкой. Кроме того, благоустроена территория детского сада. Там находятся игровые площадки, которые подходят для каждой отдельной возрастной группы. Уже закуплено необходимое оборудование и мебель, например, гимнастические тренажеры для общей физкультурной зоны. Объект разрабатывался при учете обучения детей с ограниченными возможностями здоровья.

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После открытия детского сада в Балашихе появилось 47 новых рабочих мест. Ранее в ЖК «Пехра» открылось еще одно детское дошкольное учреждение на 130 мест. Оно располагается по адресу: улица Яганова, дом 9. В январе текущего года компания начала строительство еще одного детского сада. Здание будет стоять отдельно, оно будет рассчитано на 350 мест.

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Всего по проекту предусмотрено четыре детских сада на 720 мест, школа на 1500 учащихся и медицинские учреждения. На первых этажах жилых зданий открываются различные предприятия торговли и сферы обслуживания. К услугам жителей многоуровневый паркинг и гостевые стоянки.

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