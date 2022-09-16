Новый детский сад открылся в ЖК «Пехра» в Балашихе | 360°

Все новости

Культура

16 сентября 2022, 15:58

Голливудских звезд во втором сезоне сериала «Игра в кальмара» не будет

Мир

16 сентября 2022, 15:55

Вучич заявил, что вся Европа может замерзнуть из-за решения о потолке цен на газ

Реклама

Общество

16 сентября 2022, 15:51

Крупный датский производитель мяса Goodvalley продал российский бизнес

Общество

16 сентября 2022, 15:51

Россиянам дали совет, как научиться делать важные дела в первую очередь

Эксклюзив

16 сентября 2022, 15:50

Удар по центру спецопераций «Юг» подорвал боеспособность ВСУ

Подмосковье

16 сентября 2022, 15:48

Более 25 тысяч звонков поступило на горячую линию главного врача в Подмосковье

Мир

16 сентября 2022, 15:47

Заявление Путина и Си Цзиньпина о едином фронте на мировой арене напугало США

Здоровье

16 сентября 2022, 15:47

Остеопат Евдокимов перечислил болезни, которые влияют на память

Мир

16 сентября 2022, 15:44

Польша захотела получить репарации от России за Катынь и «оккупацию». Все ради того, чтобы укрепиться в ЕС

Подмосковье

16 сентября 2022, 15:22

Новый детский сад открылся в ЖК «Пехра» в Балашихе

Читать 360tv в

В Подмосковье, в Балашихе, в жилом комплексе под названием «Пехра», открылся уже второй по счету детский сад. Новое учреждение рассчитано на 120 мест. Объект построили силами ГК «Гранель» в рамках комплексного развития территории, для этого привлекли внебюджетные источники финансирования.

Новый детский сад рассчитан на пять групп для малышей, воспитанникам будет от двух до семи лет. Общая площадь учреждения составляет 1549 квадратных метров. Кроме основных помещений, там есть залы для занятий физкультурой и музыкой. Кроме того, благоустроена территория детского сада. Там находятся игровые площадки, которые подходят для каждой отдельной возрастной группы. Уже закуплено необходимое оборудование и мебель, например, гимнастические тренажеры для общей физкультурной зоны. Объект разрабатывался при учете обучения детей с ограниченными возможностями здоровья.

Реклама

После открытия детского сада в Балашихе появилось 47 новых рабочих мест. Ранее в ЖК «Пехра» открылось еще одно детское дошкольное учреждение на 130 мест. Оно располагается по адресу: улица Яганова, дом 9. В январе текущего года компания начала строительство еще одного детского сада. Здание будет стоять отдельно, оно будет рассчитано на 350 мест.

Реклама

Всего по проекту предусмотрено четыре детских сада на 720 мест, школа на 1500 учащихся и медицинские учреждения. На первых этажах жилых зданий открываются различные предприятия торговли и сферы обслуживания. К услугам жителей многоуровневый паркинг и гостевые стоянки.

Детские сады

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама