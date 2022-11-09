Более 60 миллиардов рублей выделят на новые социальные объекты в Подмосковье в 2023 году | 360°

Подмосковье 09 ноября 2022, 12:40 Более 60 миллиардов рублей выделят на новые социальные объекты в Подмосковье в 2023 году

Читать 360tv в

Проект бюджета Московской области на 2023 год предусматривает расходы на строительство социальных объектов в объеме 60 миллиардов рублей. В регионе будут построены новые школы, поликлиники, детские сады и стадионы.

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов отметил, что строительство социальных объектов — это одно из приоритетных направлений развития региона.

Реклама

«Несмотря на экономическую обстановку, абсолютно все наши планы по строительству должны быть выполнены качественно и в срок», — подчеркнул он.

Реклама

12 миллиардов рублей выделено на то, чтобы ввести в эксплуатацию три поликлиники и станцию скорой медицинской помощи, а также продолжить строительство и реконструкцию учреждений. Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в 2023 году отремонтируют 70 объектов здравоохранения Подмосковья.

57 миллиардов потратят на строительство школ. В 2023 году в Подмосковье появится 26 новых учебных заведений и 14 детсадов. Среди прочих откроется корпус физмат-лицея в Сергиевом Посаде. Здесь же достроят школу, которая позволит ликвидировать вторую смену в городском округе.

Еще четыре миллиарда рублей пойдет на объекты спорта. Завершится строительство стадиона для игры в регби в поселке Монино (Щелково) и четырех физкультурно-оздоровительных комплексов. Два стадиона и один манеж будут реконструированы. Летом 2023 года откроются стадион «Труд» в Балашихе и другие объекты.