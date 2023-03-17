Подмосковье 17 марта 2023, 13:41 Новый детский сад построят в ЖК «Героев» Балашихе пресс-служба "Главстрой Регионы"

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Еще один детский сад построят в жилом комплексе «Героев» в Балашихе. В нем смогут заниматься 220 ребят. Об этом сообщили в Минжилполитики Подмосковья.

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Площадь здания превысил 3,3 тысячи квадратных метров. В нем обустроят групповые комнаты со спальнями, игровыми, раздевалками, буфетами и туалетами. Также там будут работать кабинеты логопеда и психолога, медблок, актовый и спортивный залы. На территории построят прогулочные площадки с теневыми навесами.

Ранее в ЖК был открыт детский сад на 250 мест и начали строительство школы на 1320 детей.

Строительством займется «Главстрой Регионы» - детский сад возведут за счет внебюджетных средств.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии 20 новых школ и 11 детских садов в регионе к 1 сентября. Среди них уникальный образовательный кластер для будущих инженеров и айтишников в Истре.

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