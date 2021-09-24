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    24 сентября 2021, 13:53

    Новый детский сад построят за год в микрорайоне 25А в Мытищах

    Анастасия Аброськина

    Современный детский сад построят в микрорайоне 25А в Мытищах. Он распахнет свои двери для 150 ребят. Все работы планируют завершить в 2022 году.

    Новый детский сад построят за год в микрорайоне 25А в Мытищах | Изображение 1

    Как рассказал министр строительного комплекса Подмосковья Владимир Локтев, в детском саду будут заниматься семь групп разных возрастов.

    В настоящее время проектирование детского сада завершено

    Владимир Локтев.

    Корпус возвысится на два этажа. В нем разместят спальные и игровые комнаты, спортивный и актовый залы.

    Внутри предусмотрят столовую, кабинеты психолога, врача и логопеда.

    Внутренний дворик благоустроят, установив там яркие игровые и спортивные площадки с теневыми навесами.

    В современном детском саду создадут все условия для ребят с ограниченными возможностями здоровья.