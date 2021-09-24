Новый детский сад построят за год в микрорайоне 25А в Мытищах

Современный детский сад построят в микрорайоне 25А в Мытищах. Он распахнет свои двери для 150 ребят. Все работы планируют завершить в 2022 году.

Как рассказал министр строительного комплекса Подмосковья Владимир Локтев, в детском саду будут заниматься семь групп разных возрастов.

В настоящее время проектирование детского сада завершено Владимир Локтев.

Корпус возвысится на два этажа. В нем разместят спальные и игровые комнаты, спортивный и актовый залы.

Внутри предусмотрят столовую, кабинеты психолога, врача и логопеда.

Внутренний дворик благоустроят, установив там яркие игровые и спортивные площадки с теневыми навесами.

В современном детском саду создадут все условия для ребят с ограниченными возможностями здоровья.