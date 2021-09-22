Детский сад построят в ЖК «Гусарская баллада» в Одинцове к 2023 году

Современный детский сад построят в жилом комплексе «Гусарская баллада» в Одинцове. Он сможет принять 400 ребят. Уже началась подготовка, а завершить все работы планируют к 2023 году.

Как отметил министр строительного комплекса Подмосковья Владимир Локтев, детский сад будет отвечать современным требованиям комфорта и безопасности. Предусмотрят и все удобства для малышей с ограниченными возможностями здоровья. Здесь уже начались подготовительные работы. Строители проводят планировку территории, устройство ограждений и подъездных путей Владимир Локтев. Детский сад возвысится на три этажа. Внутри обустроят залы для занятий музыкой и спортом, игровые и спальные комнаты. Откроют столовую, кабинет врача, классы для секций. Работы проведут по программе Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры».