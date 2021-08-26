Новый детский сад построят в микрорайоне Центральный в Долгопрудном

Новый детский сад на 155 мест построят в Долгопрудном. Его планируют открыть в микрорайоне Центральный. На фасаде сделают чередование широких и узких оконных проемов. Это создаст архитектурную динамику.

Как подчеркнул министр по архитектуре и градостроительству Подмосковья Владислав Гордиенко, на корпусе будут цветные вставки. Основным художественным приемом в проекте стало гармоничное сочетание геометрических объемов, напоминающее модернизм Владислав Гордиенко. Внутренний нового дворик детского сада благоустроят. Здесь установят детские площадки и предусмотрят теневые навесы. Территорию озеленят. Появится современное и качественное освещение. Сегодня губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вместе с заместителем председателя правительства России Татьяной Голиковой дали старт строительству 25 новых областных школ.