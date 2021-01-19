Похожий на палубу корабля детский сад для 300 ребят построят в Одинцове

Проект уже поддержали в архитектурной комиссии Московской области. Два крыла корпуса будут ступенчато подниматься, при этом образуя террасы, похожие на палубы лайнера.

Это подчеркнул председатель Мособлархитектуры Подмосковья Владислав Гордиенко. Верхние этажи корпуса займут старшие и подготовительные группы, а нижние — младшие и ясельные.

Новый детский сад имеет внутренний двор, а открытые игровые площадки расположены на прилегающем участке с восточной стороны Владислав Гордиенко.

Один из главных входов сделают со стороны строящихся жилых домов. В корпусе будет много дневного света благодаря обилию остекления в помещениях.

Это подчеркнула главный архитектор Подмосковья Александра Кузьмина. Она рассказала, что необычная композиция корпуса стала ответом архитекторов на ограничения участка.

У авторов получился интересный проект, и он станет важным акцентом в общей композиции квартала Александра Кузьмина.

Ранее стало известно, что 33 школы построят в Подмосковье до конца 2021 года.