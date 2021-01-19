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    19 января 2021, 13:53

    Похожий на палубу корабля детский сад для 300 ребят построят в Одинцове

    Анастасия Аброськина, Ксения Чернухина

    Детский сад, напоминающий палубу корабля, появится в одном из поселков Одинцовского округа. Здесь разместятся 300 ребят. Здание построят для нового жилого комплекса в Новоивановском.
    Похожий на палубу корабля детский сад для 300 ребят построят в Одинцове | Изображение 1

    Проект уже поддержали в архитектурной комиссии Московской области. Два крыла корпуса будут ступенчато подниматься, при этом образуя террасы, похожие на палубы лайнера.

    Это подчеркнул председатель Мособлархитектуры Подмосковья Владислав Гордиенко. Верхние этажи корпуса займут старшие и подготовительные группы, а нижние — младшие и ясельные.

    Новый детский сад имеет внутренний двор, а открытые игровые площадки расположены на прилегающем участке с восточной стороны

    Владислав Гордиенко.
    Похожий на палубу корабля детский сад для 300 ребят построят в Одинцове | Изображение 2

    Один из главных входов сделают со стороны строящихся жилых домов. В корпусе будет много дневного света благодаря обилию остекления в помещениях.

    Это подчеркнула главный архитектор Подмосковья Александра Кузьмина. Она рассказала, что необычная композиция корпуса стала ответом архитекторов на ограничения участка.

    У авторов получился интересный проект, и он станет важным акцентом в общей композиции квартала

    Александра Кузьмина.
    Похожий на палубу корабля детский сад для 300 ребят построят в Одинцове | Изображение 3

    Ранее стало известно, что 33 школы построят в Подмосковье до конца 2021 года.