Новый детский сад на 235 мест открыли в Котельниках
Детский сад на 235 мест появился в микрорайоне Новые Котельники. Его фасад отделали, использовав настоящие рисунки ребят. Здесь создадут девять возрастных групп, две из которых будут ясельными.
Образовательный центр для дошкольников получил название «Заря». Он стал одним из корпусов детского сада «Детство». Его открыли глава городского округа Сергей Жигалкин и министр физической культуры и спорта Подмосковья Роман Терюшков.
Красную ленточку торжественно перерезали вместе с детьми. Это долгожданное событие для семей из новостроек в Новых Котельниках.
«Созданы все условия для эстетического развития и развития логического мышления. Обязательно будут и дополнительные кружки, направления. Ребята смогут показать свои таланты», — отметила заведующая детским садом «Детство» Вера Арешкина.
Новое учреждение рассчитано на детей от двух до семи лет. Во внутреннем дворике установили игровые площадки, в здании уже создали спортивный и музыкальный залы, кабинеты врача, педагога-психолога и логопеда.
Здесь есть хороший спортивный зал. А у меня, как у министра спорта, это особенно вызывает гордость. Буду рад, если из этого детского сада смогут выходить наши будущие олимпийские чемпионы
Для детей с ограниченными возможностями здоровья сделали пандусы и лифт. По словам Сергея Жигалкина, создание этого корпуса — важное событие для микрорайона и Котельников в целом.
«Открытие детского сада в этом микрорайоне — событие очень важное и долгожданное. И детишки близлежащих домов смогут ходить сюда», — отметил глава Котельников.
Помимо этого, в округе практически на 90% готова школа на 1,2 тысячи мест в микрорайоне Южный. На стадии завершения и детский сад на 350 мест в жилом комплексе «Белая Дача Парк».