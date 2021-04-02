Новый детский сад на 235 мест открыли в Котельниках

Детский сад на 235 мест появился в микрорайоне Новые Котельники. Его фасад отделали, использовав настоящие рисунки ребят. Здесь создадут девять возрастных групп, две из которых будут ясельными.

Источник фото: аккаунт главы округа Сергея Жигалкина во «ВКонтакте»

Образовательный центр для дошкольников получил название «Заря». Он стал одним из корпусов детского сада «Детство». Его открыли глава городского округа Сергей Жигалкин и министр физической культуры и спорта Подмосковья Роман Терюшков.

Красную ленточку торжественно перерезали вместе с детьми. Это долгожданное событие для семей из новостроек в Новых Котельниках.

«Созданы все условия для эстетического развития и развития логического мышления. Обязательно будут и дополнительные кружки, направления. Ребята смогут показать свои таланты», — отметила заведующая детским садом «Детство» Вера Арешкина.

Новое учреждение рассчитано на детей от двух до семи лет. Во внутреннем дворике установили игровые площадки, в здании уже создали спортивный и музыкальный залы, кабинеты врача, педагога-психолога и логопеда.

Здесь есть хороший спортивный зал. А у меня, как у министра спорта, это особенно вызывает гордость. Буду рад, если из этого детского сада смогут выходить наши будущие олимпийские чемпионы Роман Терюшков.

Источник фото: аккаунт главы округа Сергея Жигалкина во «ВКонтакте»

Для детей с ограниченными возможностями здоровья сделали пандусы и лифт. По словам Сергея Жигалкина, создание этого корпуса — важное событие для микрорайона и Котельников в целом.

«Открытие детского сада в этом микрорайоне — событие очень важное и долгожданное. И детишки близлежащих домов смогут ходить сюда», — отметил глава Котельников.

Помимо этого, в округе практически на 90% готова школа на 1,2 тысячи мест в микрорайоне Южный. На стадии завершения и детский сад на 350 мест в жилом комплексе «Белая Дача Парк».