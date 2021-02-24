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    24 февраля 2021, 09:55

    Первый муниципальный бассейн появился в Серпухове

    Анастасия Аброськина

    Первый муниципальный бассейн появился в Серпухове. Его открыли в День защитника Отечества. Теперь здесь смогут заниматься все желающие.

    Первый муниципальный бассейн появился в Серпухове | Изображение 1

    Бассейн открыли при участии министра физической культуры и спорта Подмосковья Романа Терюшкова.

    23 февраля в городском округе Серпухов два праздника — это еще и открытие полноценного и современного муниципального бассейна

    Роман Терюшков.

    Он подчеркнул, что новый водный комплекс заработал для всех жителей, которые захотят сюда приходить. Ограничений здесь не будет.

    Первый муниципальный бассейн появился в Серпухове | Изображение 2

    Вместе с тем глава Минспорта Подмосковья поздравил жителей с Днем защитника Отечества.

    «В этот день хочу поздравить всех, кто защищает Отечество. Это не только люди, которые находятся в вооруженных силах или в горячих точках, а еще каждый из нас. Защитник — это и тренер, который подготавливает спортсмена, защищающего флаг и честь страны», — сказал Терюшков.

    Первый муниципальный бассейн появился в Серпухове | Изображение 3

    Он добавил, что защитники — это даже те юные ребята, которые учатся, получают хорошие оценки и знают, что Россия — страна с многовековой историей.