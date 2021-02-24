Первый муниципальный бассейн появился в Серпухове. Его открыли в День защитника Отечества. Теперь здесь смогут заниматься все желающие.

Бассейн открыли при участии министра физической культуры и спорта Подмосковья Романа Терюшкова.

23 февраля в городском округе Серпухов два праздника — это еще и открытие полноценного и современного муниципального бассейна Роман Терюшков.

Он подчеркнул, что новый водный комплекс заработал для всех жителей, которые захотят сюда приходить. Ограничений здесь не будет.

Вместе с тем глава Минспорта Подмосковья поздравил жителей с Днем защитника Отечества.

«В этот день хочу поздравить всех, кто защищает Отечество. Это не только люди, которые находятся в вооруженных силах или в горячих точках, а еще каждый из нас. Защитник — это и тренер, который подготавливает спортсмена, защищающего флаг и честь страны», — сказал Терюшков.

Он добавил, что защитники — это даже те юные ребята, которые учатся, получают хорошие оценки и знают, что Россия — страна с многовековой историей.