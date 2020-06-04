Строительство детского сада на 350 мест завершат в Котельниках в этом году

Источник фото: телеканал «360»

Несмотря на месячный перерыв из-за пандемии коронавируса, строительство детского сада в микрорайоне Белая Дача Парк продолжается. На данный момент заканчиваются работы по внутренним инженерным сетям, по отделке фасада и благоустройству территории. Но в нынешних условиях застройщики обязаны следить не только за темпом и качеством работы, но и за здоровьем каждого сотрудника.

«Во-первых, у нас производятся профилактические мероприятия на еженедельной основе в виде тестирования. Ежедневная дезинфекция всех помещений. Ну и постоянные замеры температуры, я уж не говорю об этом, речь не веду, потому что это обиход нашей жизни, плюс ношение сизов», — рассказал директор по строительству объекта «Белая Дача Парк» Олег Ржечицкий.

Источник фото: телеканал «360»

В детском саду оборудуют 14 групп с игровыми и спальными комнатами, служебно-административный блок, кабинеты для кружковых занятий, музыкальный и физкультурный залы, медицинский кабинет и пищеблок.

Новый детский сад площадью более четырех тысяч квадратных метров рассчитан на 350 дошкольников. Временно исполняющий полномочия главы Котельников Сергей Жигалкин отметил, что строительные работы ведутся в соответствии с графиком.

Источник фото: телеканал «360»

«Строительство социальных объектов — это очень значимый вопрос для Котельников. Он остро стоит у нас. Потому что на протяжении многих лет в г. о. не строились ни школы, ни детские сады. И поэтому для меня это важно — лично убедиться в строительстве этих объектов. Не выслушивать доклады и отчеты на картинках. А именно самому убедиться, как идет строительство этих социальных объектов», — сказал временно исполняющий полномочия главы городского округа Котельники Сергей Жигалкин.

Источник фото: телеканал «360»

В ходе рабочей поездки по городскому округу Сергей Жигалкин не обошел стороной и проблемные моменты. В течение нескольких лет много жалоб поступало на состояние дороги в Промзоне. Сотни машин ежедневно проезжают по этой транспортной артерии. Ни постоянное латание ям, ни подсыпки не помогают.

Источник фото: телеканал «360»

На встрече с предпринимателями обсудили, как начать работы по ремонту дороги, чтобы не задеть интересы предприятий.

«Есть у дороги ось, по которой проходит разметка. По этой разметке она будет делиться на две части в продольном направлении. И происходить будет укладка сначала менее проблемной части, а потом уже более проблемной, откуда есть выезды из предприятий. С ними будет согласован график, будем смотреть, когда будет меньшая напряженность», — прокомментировал главный инженер ООО «ВостокСтрой» Сергей Каприсов.

Работы по ремонту дороги в Промзоне планируют завершить уже в конце июня. Строительство детского сада в микрорайоне Белая Дача Парк — к концу 2020 года.