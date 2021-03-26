Детский мини-сад откроют в Путилкове весной. Он примет 225 ребят и сократит очередность

Детский мини-сад, рассчитанный на 225 ребят, откроют в апреле в подмосковном Путилкове. Он поможет снизить очередность в этом микрорайоне на 17%. Сейчас мест не хватает для 1,5 тысячи детей. Губернатор региона Андрей Воробьев объяснил, что дефицит сложился исторически, но проблему решают.

Источник фото: телеканал «360»

Сейчас в некоторых городских округах вопрос с нехваткой мест для дошкольников стоит наиболее остро. Очереди появились и в Путилкове, но уже в начале апреля для 225 малышей откроют новый мини-сад.

Разница между обычными детскими садами и мини-версиями состоит в том, что для стандартного нужна большая территория, а в некоторых округах пока что нет свободных для этого земель.

И власти нашли новый способ решения проблемы — на первых этажах жилых или нежилых зданий уже стали появляться мини-сады. Они идентичны обычным, а обустроить их можно гораздо быстрее.

Всегда переживаю за муниципалитеты — у нас исторически сложился дефицит [мест в детских садах]. У нас каждый год прибавляется около 20 тысяч дошколят. И мы должны активно строить сады, школы — мы постоянно в этой в хорошем смысле гонке, потому что регион растет Андрей Воробьев.

Он отметил, что задача — создавать качественные дошкольные центры, где ребята будут не только интересно проводить время, вкусно есть и отдыхать, но и получать первые знания. Мини-сад Путилкова делают внутри образовательного центра «Вершина» на улице 75-летия Победы.

Источник фото: телеканал «360»

«Кроме стационарных детских садов, которые строим и которых не хватает (мы это признаем), мы ищем разные способы сделать комфортное пребывание дошколят в современных условиях», — отметил Воробьев.

Министр образования региона Ирина Каклюгина уточнила, что всего по Красногорскому городскому округу сегодня около 16 тысяч детей ждут своей очереди в сады. В новом учреждении в Путилкове разместятся восемь групп.

У нас нехватка мест в садах существует, а в ряде округов нет участков. Мы готовы строить, но нет земель — все застроено Ирина Каклюгина.

До конца года в Московской области откроют 27 мини-садов на три тысячи мест. Два уже работают в Балашихе.

Источник фото: телеканал «360»

«Нам жители очень справедливо говорят о том, что Ленинский, Красногорск, Одинцово, Подольск — там и в других округах мы должны активно строить социальные учреждения», — добавил Андрей Воробьев.

Каклюгина подчеркнула, что детские мини-сады, по сути, ничем не отличаются от обычных. Однако их можно построить гораздо быстрее, чтобы ребята смогли уже сейчас получать дошкольное образование.