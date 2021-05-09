Власти Московской области не планируют вводить в регионе новые ограничения из-за ситуации с коронавирусом. Об этом заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, сообщило РИА «Новости».

«Нет», — ответил Воробьев на вопрос, будут ли в Подмосковье вводить новые ограничения из-за коронавируса.

Воробьев ранее назвал ношение масок в общественных местах правилом хорошего тона. Он рассказал, что на майские праздники решили не вводить дополнительные ограничения, вместо этого в Подмосковье обеспечили работу всех пунктов вакцинации в выходные дни.

Глава Подмосковья ранее во время своего обращения заявил, что вакцинация от коронавируса в регионе доступна для всех желающих обезопасить себя и близких. Воробьев отметил, что там, где делаются прививки, снижается число заболевших. Он подчеркнул, что вакцинация полностью добровольна, но посоветовал не отказываться от прививки, потому что пандемия еще не отступила.

Прививку от коронавируса в Московской области сделали уже более 830 тысяч человек. Почти половина из вакцинированных — люди старше 60 лет.