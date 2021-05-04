Более 830 тысяч человек привились от коронавируса в Подмосковье

Прививку от коронавируса в Подмосковье сделали уже более 830 тысяч человек. Почти половина из них (40%) — пенсионеры старше 60 лет.

Запись на вакцинацию ведут через областной портал госуслуг, в поликлиниках, МФЦ и по номеру 122. В течение всех майских праздников выездные бригады медиков работают и в садовых, дачных некоммерческих товариществах.

Вместе с тем записывать на вакцинацию в Подмосковье начал голосовой робот. Он предлагает выбрать пункт в поликлинике, удобные для записи дату и время. Такой помощник заработал на телефонной линии 122.

Во время своего недавнего обращения к жителям губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что вакцинация доступна для всех желающих. Основное условие — отсутствие противопоказаний.

Сегодня важная задача — вакцинация. О ней в своем послании сказал наш президент. Там, где делают прививки, снижается и госпитализация. Понятно, что это дело добровольное, но важно предупредить и обезопасить тех, кто этого еще не сделал Андрей Воробьев.

Специальная онлайн-карта помогает жителям выбрать удобный пункт вакцинации.

Получить прививку смогут все желающие старше 18 лет. Однако есть противопоказания для беременных, кормящих мам, людей с хроническими заболеваниями и аллергиков.

Для прививки с собой потребуется взять паспорт, медицинский полис и СНИЛС. Адреса всех пунктов вакцинации можно найти на интерактивной карте Подмосковья.