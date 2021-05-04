«Позаботьтесь о здоровье семьи». Воробьев напомнил о важности вакцинации от ковида на майских праздниках

Губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что несмотря на длительные майские выходные, в регионе продолжается вакцинация. Сделать прививку можно будет в поликлинике или мобильном пункте.

Вакцинацию от ковида в Подмосковье делают бесплатно. Для записи на прививку нужно оставить свои личные данные на портале госуслуг, в поликлиниках, многофункциональных центрах или по номеру 122.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что вакцинация полностью добровольна. Он посоветовал не отказываться от прививки и обезопасить себя и своих близких, потому что пандемия еще не отступила.

«Кому-то сейчас может казаться, что коронавирус отступил и прививка уже и не нужна. Это обманчивое впечатление. Скоро лето, всем захочется встречаться с родными и проводить вместе время. И старшему поколению особенно важно получить защиту. Поэтому, пожалуйста, поговорите с родителями, бабушками и дедушками, и позаботьтесь о здоровье своей семьи», — подчеркнул глава региона.

На вакцинацию с собой нужно взять паспорт, медицинский страховой полис и СНИЛС. Адреса пунктов, где делают прививки, можно посмотреть на интерактивной карте. В Подмосковье, по последним данным, привились уже более 800 тысяч человек.

Воробьев напомнил, что власти не стали вводить дополнительные ограничительные меры на майские праздники в Московской области. Однако все уже известные меры нужно продолжить соблюдать: носить маски, перчатки, соблюдать социальную дистанцию.