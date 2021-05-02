«Правило хорошего тона». Губернатор Подмосковья назвал меры против коронавируса, которые помогут избежать ограничений

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал ношение масок в общественных местах правилом хорошего тона. Глава региона, кроме того, напомнил о важности вакцинации.

«Маски уже, наверное, правило хорошего тона, когда ты находишься в общественном пространстве», — сказал Воробьев в эфире программы «Неделя в городе» на телеканале «Россия 1».

Губернатор заметил, что власти Подмосковья не стали вводить дополнительных ограничений на майских праздниках. Вместо этого в регионе обеспечили работу всех пунктов вакцинации даже в выходные дни.

Мы просим, чтобы в кругу семьи тоже обсудили и уже решились поставить прививку, нет лучше вакцины — уже факт, «Спутник V» работает, никаких патологий нет Андрей Воробьев.

По последним данным, прививку от коронавируса в Подмосковье сделали уже более 800 тысяч человек. Записаться можно на портале госуслуг, в поликлиниках, МФЦ или по номеру 122. Записаться на вакцинацию поможет также голосовой робот.

Вакцинация проводится не только в поликлиниках Подмосковья, но и в торговых центрах, МФЦ, клубах «Активное долголетие».