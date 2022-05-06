Новые гибриды ягод начнут выводить для импортозамещения в Наро-Фоминске

Современный семеноводческий центр вскоре откроют в Наро-Фоминске. Он станет уникальным для Подмосковья. Там будут заниматься выведением гибридов ягод. Сейчас в регионе нет аналогичных предприятий.

Как отметил заместитель председателя правительства региона Георгий Филимонов, новый центр появится на базе тепличного комплекса. Инвестор — компания «Гринфилдс-Агро».

Реализация этого проекта окажет неоспоримое влияние на развитие отечественной селекции, а также позволит заполнить и разнообразить рынок качественным посадочным материалом для выращивания ягод Георгий Филимонов.

Он добавил, что семеноводческий центр окажет влияние на импортозамещение. Он снизит зависимость от ввоза семян и посадочного материала из-за рубежа.

В проект вложат около 600 миллионов рублей. В современном комплексе будут выращивать в том числе саженцы малины, ежевики и земляники.

Центр откроют в 2023 году. Благодаря этому в Наро-Фоминске создадут десятки новых рабочих мест.

Ранее стало известно, что агрофирма Коломны решит вопрос с семенами овощей в Московской области.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поставил задачу увеличить посевные площади на 5%, чтобы нарастить урожай овощей, зерновых и масличных культур.