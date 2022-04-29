Новый семеноводческий комплекс появится в Зарайске к концу 2024 года

Новое производство семян появится в Зарайске. Цель проекта — обеспечить импортозамещение и сократить зависимость от поставок из-за рубежа.

Как отметил заместитель председателя правительства региона Георгий Филимонов, семеноводческий комплекс построит компания «ТуламашАгро».

Реализация проекта значительно снизит зависимость от завоза семян и посадочного материала из-за рубежа Георгий Филимонов.

По его словам, каждый год на новой производственной площадке смогут выпускать не менее 10 тысяч тонн семян.

Для реализации проекта предприятие подписало соглашение с правительством Подмосковья. Инвестиции превысят 440 миллионов рублей.

Филимонов сообщил, что открыть семеноводческий комплекс планируют до конца 2024 года.

Ранее стало известно, что агрофирма Коломны решит вопрос с семенами овощей в Московской области.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поставил задачу увеличить посевные площади на 5%, чтобы нарастить урожай овощей, зерновых и масличных культур.