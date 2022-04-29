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    29 апреля 2022, 10:37

    Новый семеноводческий комплекс появится в Зарайске к концу 2024 года

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Новое производство семян появится в Зарайске. Цель проекта — обеспечить импортозамещение и сократить зависимость от поставок из-за рубежа.

    Новый семеноводческий комплекс появится в Зарайске к концу 2024 года | Изображение 1

    Как отметил заместитель председателя правительства региона Георгий Филимонов, семеноводческий комплекс построит компания «ТуламашАгро».

    Реализация проекта значительно снизит зависимость от завоза семян и посадочного материала из-за рубежа

    Георгий Филимонов.

    По его словам, каждый год на новой производственной площадке смогут выпускать не менее 10 тысяч тонн семян.

    Для реализации проекта предприятие подписало соглашение с правительством Подмосковья. Инвестиции превысят 440 миллионов рублей.

    Филимонов сообщил, что открыть семеноводческий комплекс планируют до конца 2024 года.

    Ранее стало известно, что агрофирма Коломны решит вопрос с семенами овощей в Московской области.

    Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поставил задачу увеличить посевные площади на 5%, чтобы нарастить урожай овощей, зерновых и масличных культур.