Агропромышленный комплекс Московской области обеспечит регион продуктами даже в условиях санкций — дефицита не допустят. Чтобы поддержать отрасль, власти будут искать способ увеличить площадь пахотных земель. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев на встрече с сельхозпроизводителями.

Губернатор подчеркнул, что сельское хозяйство напрямую связано с продовольственной безопасностью нашей страны. И большую роль в этой сфере играет агропромышленный бизнес.

«Мы уже вышли на достаточно высокий уровень самообеспеченности картофелем, овощами, зерном, молоком. Но сегодня агропромышленный комплекс нуждается в особом внимании. Сейчас одна из главных задач — нарастить число пахотных земель», — отметил Воробьев.

Губернатор обратил внимание, что только за последние пять лет в регионе ввели в оборот более 460 тысяч гектаров ранее неиспользуемых участков. По его словам, хотя потенциал пахотных земель в регионе был в большинстве случаев реализован, с учетом новых экономических обстоятельств всегда нужно искать дополнительные возможности. В частности, этом году планируется ввести в оборот еще 25,6 тысячи гектаров.

«Надо признать, у нас есть ряд собственников, которые не используют земли по назначению. По сути, они стоят без дела. А это порядка 142 тысяч гектаров. Допускаю, что у каждого есть свои причины, почему участок простаивает. Где-то проект не удалось запустить, где-то изменились приоритеты. Но сейчас не та ситуация, когда земля может стоять без дела», — сказал Воробьев.

Власти Подмосковья готовят законопроект, который позволит увеличить количество пахотных земель.

«Сегодня была встреча с нашими аграриями, на которой мы обсуждали схемы передачи участков. Жестить никто не собирается, хотя есть все основания, чтобы изъять такие земли. Сейчас процедура занимает порядка 3,5 года. Но уже разработан законопроект, который поможет ускорить процесс», — сказал губернатор.

Польза от земли

Воробьев подчеркнул, что Подмосковье хочет помочь сельхозтоваропроизводителям освоить новые земли. Для этого вводятся новые меры поддержки и программы. Одна из них — аренда земли за 1 рубль. Для этого отобрали 253 участка в 38 округах под проекты импортозамещения.

Еще одна программа — «Подмосковные 10 гектаров». Это безвозмездное предоставление земли фермерам в трех округах: Серебряные Пруды, Лотошино и Шатура. Она стартует в апреле, уже начался прием заявок. Кроме того, есть субсидирование процентной ставки по краткосрочным кредитам, увеличенная погектарная поддержка.

Источник фото: телеканал «360»

Один из участников встречи, генеральный директор ООО «Птицефабрика Элинар Бройлер» Дмитрий Власенко отметил, что ввод в оборот неиспользуемых земель сейчас приобретает крайнюю актуальность. Для птицефабрики основная цель использования таких земель — это выращивание кормовой базы для производства мяса птицы.

«На текущий момент у нас есть готовность к вводу земельного банка под цели выращивания зерновых и собственных нужд. Я думаю, что усилия администрации Московской области и регионального Министерства сельского хозяйства увенчаются большими успехами», — сказал он.

По словам Власенко, на текущий момент уже есть актуальные предложения, создана рабочая группа, которая периодически будет собираться и решать насущные вопросы. «Думаю, что мы достигнем конструктивных результатов в ближайшее время», — отметил глава компании.

Власенко добавил, что «Элинар Бройлер» сейчас активно реализует проект по импортозамещению и к концу этого года выйдет на стопроцентный уровень самообеспеченности инкубационным яйцом.

«Это стало возможным благодаря инвестициям в племенной репродуктор на территории Московской области. Он уже введен в эксплуатацию. <…> То есть мы полностью снимем зависимость от импорта инкубационного яйца из-за рубежа и даже в определенном количестве сможем выйти с предложением для поставки инкубационного яйца на российский рынок», — заключил он.