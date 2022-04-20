Агрофирма Коломны решит проблемы с семенами овощей в Подмосковье

Семеноводческий комплекс расширят в Коломне. Цель — обеспечить импортозамещение. Здесь производят семена томатов, перцев, баклажанов, огурцов, капусты и сельдерея.

Расширением производства займется агрофирма «Партнер». За несколько этапов объем продукции увеличат до тонны семян в год.

Как рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Владислав Мурашов, на предприятии появится 150 новых рабочих мест.

Реализация проекта позволит значительно снизить зависимость от завоза посадочного материала и семян из-за рубежа Владислав Мурашов.

В расширение агрокомплекса вложат 1,2 миллиарда рублей. Здесь ведут селекционную работу по производству семян, не используют ГМО.

«Мы ведем селекционные работы. Это необходимо для того, чтобы получить хорошие и вкусные овощи, устойчивые к стрессам, а именно к перепадам температур», — объяснил директор агрофирмы «Партнер» Василий Блокин-Мечталин.

В Минсельхозпроде Подмосковья сообщили, что к 2024 году обеспеченность региона семенами составит 50%, а России — 15%.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поставил задачу увеличить посевные площади на 5%. Цель — нарастить урожай овощей, зерновых и масличных культур.