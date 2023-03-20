Подмосковье 20 марта 2023, 10:30 Новую школу построят в ЖК «Горки Парк» в Ленинском округе

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Школу на 1100 мест построят в жилом комплексе «Горки Парк» в Ленинском округе. Ее возведет группа компаний «Самолет» за счет внебюджетных средств».

Как рассказали в Минжилполитики Подмосковья, площадь здания превысит 13 тысяч квадратных метров. Внутри обустроят мастерские и кружковые, помещения для групп продленного дня, кабинеты логопеда и психолога, медблок, актовый зал и библиотеку. Также будет построена столовая на 600 мест и спортивный комплекс.

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«В жилом комплексе „Горки Парк“ запроектирована развитая социальная инфраструктура: шесть детских садов для 1800 малышей, три школы для 3700 учеников, физкультурно-оздоровительный центр и поликлиника», — сказала глава министерства Инна Федотова.

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии 20 новых школ и 11 детских садов в регионе к 1 сентября. Среди них уникальный образовательный кластер для будущих инженеров и айтишников в Истре.

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