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    18 августа 2021, 15:11

    Новую поликлинику в Домодедове достроят в 2022 году

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Поликлинику на 400 ежедневных посещений достроят в Домодедове в 2022 году. Работы уже идут. Их выполняют по президентскому проекту «Здравоохранение».

    Новую поликлинику в Домодедове достроят в 2022 году | Изображение 1

    Новый медицинский центр откроют в микрорайоне Южный. Уже сейчас в работах задействовали более 80 рабочих.

    Об этом сообщили в Министерстве строительного комплекса Подмосковья.

    Строители продолжают монолитные работы на уровне подполья здания и устройство внешних инженерных сетей

    Минстрой Подмосковья.

    Поликлинику построят для взрослых и детей. Здесь разместят дневной стационар и отделение неотложной помощи.

    В медицинский центр закупят современное оборудование для диагностики и профилактики болезней. Завершить все работы планируют в 2022 году.