Новую поликлинику в Домодедове достроят в 2022 году

Поликлинику на 400 ежедневных посещений достроят в Домодедове в 2022 году. Работы уже идут. Их выполняют по президентскому проекту «Здравоохранение».

Новый медицинский центр откроют в микрорайоне Южный. Уже сейчас в работах задействовали более 80 рабочих.

Об этом сообщили в Министерстве строительного комплекса Подмосковья.

Строители продолжают монолитные работы на уровне подполья здания и устройство внешних инженерных сетей Минстрой Подмосковья.

Поликлинику построят для взрослых и детей. Здесь разместят дневной стационар и отделение неотложной помощи.

В медицинский центр закупят современное оборудование для диагностики и профилактики болезней. Завершить все работы планируют в 2022 году.