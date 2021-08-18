18 августа 2021, 15:11
Новую поликлинику в Домодедове достроят в 2022 году
Поликлинику на 400 ежедневных посещений достроят в Домодедове в 2022 году. Работы уже идут. Их выполняют по президентскому проекту «Здравоохранение».
Новый медицинский центр откроют в микрорайоне Южный. Уже сейчас в работах задействовали более 80 рабочих.
Об этом сообщили в Министерстве строительного комплекса Подмосковья.
Строители продолжают монолитные работы на уровне подполья здания и устройство внешних инженерных сетей
Минстрой Подмосковья.
Поликлинику построят для взрослых и детей. Здесь разместят дневной стационар и отделение неотложной помощи.
В медицинский центр закупят современное оборудование для диагностики и профилактики болезней. Завершить все работы планируют в 2022 году.