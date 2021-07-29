Фундамент под поликлинику начали возводить в Домодедове

Новую поликлинику со станцией скорой помощи строят в Домодедове в рамках реализации президентского проекта «Здравоохранение». Рабочие начали возводить фундамент. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства строительного комплекса региона.

Поликлинику строят в микрорайоне Южный городского округа Домодедово. Сейчас рабочие занимаются формированием фундаментной плиты под здание.

«В настоящее время на объекте более 80 рабочих и восемь единиц техники. Строители приступили к армированию фундаментной плиты и перекладке наружных сетей водопровода. Работы в графике», — отметил министр строительного комплекса Подмосковья Владимир Локтев.

В четырехэтажной поликлинике общей площадью свыше 9,6 тысячи квадратных метров жители Домодедова смогут получать первичную врачебную и специализированную помощь. Медицинское учреждение относится к первому уровню амбулаторной помощи.

На территории около здания обустроят места для отдыха и парковки, также там высадят деревья. В поликлинике будет все необходимое оборудование для качественного оказания медицинской помощи.

Медицинское учреждение рассчитано на 400 посещений в смену. Микрорайону Южный, в котором живут больше 20 тысяч человек, поликлиника нужна давно. Она станет первым комплексным учреждением здравоохранения в районе.

Поликлинику планируют достроить и открыть в следующем году.