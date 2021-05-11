Жителям Подмосковья рассказали о планах по строительству и ремонту поликлиник

Строительство девяти медицинских центров начнется в Подмосковье в 2021 году. Это поликлиники, учреждение по борьбе со СПИДом, детский стационар и офис врача общей практики.

Министр здравоохранения Подмосковья Светлана Стригункова рассказала, что это центры, вошедшие в планы по бюджетному строительству, но есть и внебюджетное.

По внебюджетному строительству в этом году запланировали дооснащение оборудованием и открытие 11 объектов Светлана Стригункова.

Она сообщила, что это шесть поликлиник, две амбулатории, три офиса врачей общей практики. А общая мощность оснащаемых площадок — более трех тысяч посещений в смену.

Среди внебюджетных учреждений региона, которые оснастят оборудованием и откроют к сентябрю, три офиса врача общей практики в Одинцове, Лыткарине и Богородском, амбулатории в Щелкове и Пушкино, шесть поликлиник в Ленинском округе, Балашихе, по две в Красногорске и Подольске.

На средства бюджета построят, например, новую поликлинику в Коломне. Она будет рассчитана на 600 посещений в смену и будет обслуживать более 50 тысяч человек. Завершение работ запланировали на декабрь 2022 года.

В микрорайоне Южный на территории Домодедова появится поликлиника на 400 посещений за одну смену. Строительство закончится в декабре 2022-го.

«Еще в этом году завершится капитальный ремонт 14 объектов, вводимых в 2021-м. Это пять поликлиник и девять стационаров», — добавила Стригункова.

Кроме того, в Подмосковье проводят текущий ремонт — это так называемый проект «Гнилые зубы».

«Я напоминаю, что мы уже утвердили 83 объекта, куда входят 21 стационар, 22 поликлиники, 23 подстанции скорой помощи и 17 подразделений бюро СМЭ и ПАО», — сообщила Стригункова.

План завершения всех работ по текущему ремонту — сентябрь этого года.