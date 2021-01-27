Больше рабочих мест, поликлиник и парков. Домодедово ждут перемены

Домодедово планируют вывести на новый уровень по созданию качественных рабочих мест. Из-за аэропорта основной упор был на авиационной отрасли, но дополнительные акценты сделают на промышленности и сельском хозяйстве. Местные фермы уже заняли одни из лидирующих позиций по производству молока.

Будут развивать и крупные инвестиционные проекты. Воробьев подчеркнул, что округ всегда показывал высокие результаты по разным направлениям работы.

Домодедово — важная территория и важный городской округ. И вообще флагман развития экономики. Вы основали мощную команду Андрей Воробьев.

Но прошлый год для Домодедова, как и других округов, оказался непростым. Жители стали меньше летать — от этого аэропорт не выиграл.

«У нас произошло серьезное снижение пассажиропотока — около 50%. И все-таки мы за прошлые годы смогли диверсифицировать экономику. Она уже не настолько сильно зависит от аэропорта», — рассказал Александр Двойных.

Новая поликлиника в «Южном»

Глава городского округа рассказал губернатору, что готов проект новой поликлиники на 400 мест. Александр Двойных попросил поддержки.

Источник фото: пресс-служба администрации г. о. Домодедово

«По данному вами поручению, Андрей Юрьевич, у нас полностью подготовлено проектирование уникальной поликлиники на 400 мест с очень правильным распределением площадей. Она очень удобная для жителей», — уточнил глава Домодедова.

В микрорайоне уже более 30 тысяч жителей. Сейчас за помощью врачей приходится добираться до центральной больницы.

«И, конечно, люди задают вопросы. Ездить в городскую больницу очень сложно», — добавил Двойных.

Источник фото: пресс-служба администрации г. о. Домодедово

Новая поликлиника должна появиться в центре микрорайона. И все 30 тысяч местных жителей будут находиться почти в пешей доступности к ней. Двойных отметил, что администрация округа ждет поддержки по ее включению в государственную программу.

Я дал поручение Минфину поставить деньги. И в этом году поликлинику обязательно начнем строить Андрей Воробьев.

Дополнительно Двойных сообщил, что по областной программе в микрорайоне доделали всю дорожную инфраструктуру.

Большой запрос на детский сад

Еще один вопрос — это достройка в микрорайоне детского сада. Александр Двойных подчеркнул, что жители ждут его особенно сильно.

Детский сад вышел из экспертизы. И мы ждем, когда фонд поставит его в финансирование. У нас уже все для этого готово. Сам микрорайон очень молодой в плане количества детей. Там очень серьезный запрос на эти работы Александр Двойных.

Он объяснил, что администрация округа уже в тесном контакте с федеральным фондом, который отвечает за достройку. Уже сняли все вопросы, связанные с имуществом, вернули землю и решили вопросы с коммуникациями.

Школы и ледовый дворец

Двойных рассказал, что 1 сентября юные жители округа увидят привычные для себя школы в новом качестве. Их капитально отремонтируют. А сельский дом культуры попадает в большую президентскую программу развития.

В 2021 году упор сделают и на спорт. Начнется строительство еще одного ледового дворца для сотен хоккеистов.

Важно продолжать постоянную коммуникацию с жителями о том, чего именно они здесь хотят. Карусели или лыжню, аттракционы или просто прогулочные зоны. Я прошу вас максимально активно взаимодействовать с жителями Андрей Воробьев

Например, есть проект обновления дома культуры «Шаховская». Его капитально отремонтируют до конца года.

Парки для активного и тихого отдыха

Продолжат и благоустройство парков, а также здесь приведут в порядок привокзальную площадь. Например, преобразился парк «Елочки».

«А в 2014 году стоял вопрос о большом лесопарке в центре города. Мы в прошлом году первый этап реализовали. Здесь появились детские площадки, тропиночная сеть», — рассказал Двойных.

Он подчеркнул, что «Елочки» — это парк для активного отдыха, а новая лесная зона — уже для спокойного уединения на природею

В этом году планируем делать там большую освещенную лыжную трассу. Это экологически чистая лесная территория. И у жителей будет выбор — пойти на аттракционы или лыжню Александр Двойных.

Кроме того, подготовили концепцию нового парка «Взлет» — он был еще в советские годы в микрорайоне «Авиационный».