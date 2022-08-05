Новая школа откроется в ЖК «Отрадный» в Мытищах 1 сентября

Школа на 1200 учеников откроется в ЖК «Отрадный» 1 сентября. Здание уже поставили на кадастровый учет и ввели в эксплуатацию, теперь его передают администрации округа.

Школу строили на протяжении полутора лет. Она вошла в состав МБОУ СОШ № 3. Внутри обустроили предметные кабинеты, аудиторию с мультимедиасистемами, лаборантские, читальный зал и библиотеку, мастерские, медкабинет и другие помещения.

На территории установили скалодром и экран. Учреждение создало 115 рабочих мест для 60 педагогов и 55 технических работников.

Застройщик «ИнвестСтрой» также отремонтировал и сделал пристройку к детскому саду «Елочка» в этом же жилом комплексе. Это позволило создать еще 250 мест для детей.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что школы Подмосковья в этом году примут свыше миллиона учеников.