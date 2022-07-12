Новые места появились в детском саду «Елочка» в Мытищах благодаря пристройке

Реконструкция детского сада № 51 «Елочка» позволит принять еще 51 ребенка. Здание уже получило разрешение на ввод в эксплуатацию.

Трехэтажное здание занимает площадь 3,2 тысячи квадратных метров. Внутри — игровые комнаты, зоны отдыха, кабинет врача, спортивный и танцевальный залы. Благодаря безбарьерной среде детский сад могут посещать дети с ограниченными возможностями.

Источник фото: телеканал «360»

Застройщик «Инвест-строй» планирует реконструировать школу, которая также находится в ЖК «Отрадный», и построить еще один детский сад.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев рассказал о новых детских площадках, которые начали устанавливать в Подмосковье. До конца года их количество увеличится до 200.