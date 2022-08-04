В этом году в Московской области количество школьников вырастет на 40 тысяч и превысит миллион человек, рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он обратил внимание, что в школы региона также пойдут дети, которые приехали из ДНР и ЛНР, им окажут поддержку.

«Мы 1 020 000 школьников ждем в этом году. Это плюс 40 тысяч. Нужно сказать, что мы видим шесть тысяч детей, которые приехали из Донбасса, и их мы тоже не бросим. Должны всем уделить внимание и предоставить места в школах и детских садах», — подчеркнул губернатор.

Воробьев обратил внимание на активные темпы строительства новых школ в области, чтобы решить проблему с переполненными классами.

«Есть школы, к сожалению, где классы переполнены. Уже где-то говорили про такой математический парадокс, когда Ахиллес не может догнать черепаху. Мы достигаем цели, но регион растущий, и мы постоянно должны добавлять», — пояснил он.

Глава региона отметил, что за последние 10 лет в Подмосковье построили около 200 школ. И строительство продолжается. В ближайшие пять лет планируют построить 143 новые школы.

«Конечно, здесь важны и форма — современная школа со всем современным оборудованием, и содержание. Поэтому мы бережем наших учителей, приглашаем самых лучших в новые школы», — сказал он.

Воробьев обратил внимание, что качество жизни складывается из многих слагаемых, среди них и образование, здравоохранения благоустройство, удобный транспорт. Подмосковье работает над тем, чтобы уровень жизни в регионе был самым высоким.

«Мы стараемся это обеспечить. При поддержке и президента, и федеральных властей участвуем во всевозможных федеральных программах, где можем получить поддержку и помощь», — заключил он.