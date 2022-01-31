Школа на 825 мест появится в Истре. Она встретит учеников в начале следующего года

Новая школа появится в Восточном микрорайоне Истры. Современный корпус возвысится на три этажа, где будут учиться 825 ребят. Как отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, через год учреждение распахнет свои двери для школьников.

На строительной площадке работают 90 человек, а в феврале их станет 140. Все для того, чтобы ускорить сроки.

Губернатору доложили, что уже сейчас строительство идет с опережением графика. Задача — выполнить все к концу 2022-го, то есть на полгода раньше, а открыть — в 2023-м.

«Мы сдадим 20 школ в этом году. Запрос очень большой. И наша задача, что называется, — научиться это делать быстро. Быстро и качественно», — сказал Воробьев.

Он подчеркнул, что раньше школы строили за 36 месяцев, но позже сроки сократили до 24, а теперь цель — успевать за 18.

«Для этого мы вместе с Минобороны проделали уже большую аналитическую работу: что нужно заменить, какие выполнять современные решения, чтобы строить быстрее», — сообщил глава Подмосковья.

В этом поможет, например, и новая немецкая технология без так называемых мокрых процессов. Перегородки уже не будут красить и шпаклевать, а сразу установят готовые. Такой подход скажется и на долговечности здания.

Какой будет школа?

В новой школе разместят кабинеты для начальных, средних и старших классов. Здесь появятся спальни и игровые для групп продленного дня.

Кроме того, в школе обустроят актовый и два спортивных зала, столовую, библиотеку с IT-зоной.

«Эта школа откроется, наверное, уже после зимних каникул в 2023-м. Каждая школа имеет огромное значение. Огромный запрос. Я уже говорил о том, что контингент, наши дети к нам приезжают, растут. И всем нужны школы. Все хотят учиться в современных школах со всем необходимым оборудованием», — подчеркнул Андрей Воробьев.

Во внутреннем дворике новой школы обустроят стадион с велодорожками и площадку для воркаута. Все будет отвечать самым современным стандартам.