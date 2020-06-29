«Несмотря на выходные, активно голосовали». 2,3 млн человек уже сделали выбор по поправкам в Подмосковье

Уже 2,3 миллиона человек сделали свой выбор по поправкам к Конституции за четыре дня в Подмосковье. По словам главы Мособлизбиркома Ильи Березкина, в регионе «никаких особых нарушений или замечаний по работе комиссий не было».

В области на 28 июня в общей сложности проголосовали свыше 2,3 миллиона жителей. Явка составила 40,99%.

«День прошел в штатном режиме, спокойно. Все избирательные участки были открыты вовремя», — сказал Березкин.

По его словам, в приоритете оказалось голосование на участках. Однако выросло и количество людей, выбирающих придомовые территории или бесконтактную процедуру на дому.

При этом, несмотря на выходные, люди активно голосовали. Явка в сравнении с предыдущими днями была такой же Илья Березкин.

Голосование по поправкам к Конституции началось в минувший четверг, 25 июня. Оно продлится до ближайшей среды, 1 июля.

Сегодня есть несколько способов принять решение по поправкам: посетить избирательный участок, выбрать выездное голосование на свежем воздухе или бесконтактный способ на дому. А жители Москвы и Нижегородской области могут голосовать онлайн.

Так, с 25 июня в Подмосковье начали работать сразу более шести тысяч избирательных участков. Принимать гостей здесь будут 12 часов — с 8:00 до 20:00.