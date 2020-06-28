«Дезинфекция каждый час»: как в Подмосковье проходит голосование по Конституции

Голосование по поправкам к Конституции в Московской области сделали удобным и безопасным в сохраняющихся условиях распространения коронавируса. Можно выбрать сразу три способа, как проголосовать: прийти на избирательный участок, выйти во двор или пригласить членов УИК к себе домой. Вот как это выглядит.

Выездные пункты голосования во дворах организовали участковые избирательные комиссии. Они работают по специальному расписанию, которое можно узнать на информационных стендах. Там же вывешивается информация о часах работы участковой избирательной комиссии.

Источник фото: телеканал «360»

Житель городского округа Котельники Искандар Зайнуллин выбрал голосование во дворе. Он пришел ранним утром.

«По-стариковски мы всегда рано встаем. Но такое событие. Мы бы до ДК могли дойти. Но когда сказали, что будет здесь под окнами, то решили здесь. Все организованно и очень удобно», — поделился он с корреспондентом «360».

Во дворе городского округа Люберцы разметку для социальной дистанции участников голосования нанесли прямо на асфальте. Для безопасности голосующих выездной участок постоянно обрабатывают дезинфицирующим средством.

Источник фото: телеканал «360»

«Дезинфекция производится каждый час. Документы передаются председателю. И начинаем обрабатывать стол, за которым мы работаем, ручку, урну для голосования и кабину для голосования обрабатываем», — рассказала заместитель председателя УИК № 3826 Юлия Медведева. Она уточнила, что график работы участков во дворах выбирали исходя из пожелания жителей.

Для того, чтобы проголосовать во дворе, брать открепление от своего участка не нужно. Достаточно только предъявить паспорт.

Источник фото: телеканал «360»

Безопасным сделали и традиционный способ голосования. При входе в участковую избирательную комиссию всем участникам голосования выдают маску, перчатки и одноразовую ручку, которую можно унести с собой. Но перед этим сначала измерят температуру.

Предъявление паспорта происходит только на разрешенном расстоянии. Сначала нужно показать страницу с фотографией и анкетными данными. Нужно опустить маску, чтобы показать свое лицо. После этого идет демонстрация страницы с пропиской. Расписавшись в книге и получив бюллетень, можно идти голосовать.

Источник фото: телеканал «360»

Надомное голосование в Подмосковье сделали дистанционным. Как рассказал председатель Мособлизбиркома Илья Березкин, члены участковых избирательных комиссий оставляют пакеты для голосования на ручках двери. Участник голосования дезинфицирует руки, забирает пакет, голосует дома, а потом возвращает бюллетень в переносной ящик. За три дня такой способ выбрали более 10% от всех проголосовавших.

Продезинфицированная кабинка для голосования стоит в стороне. Зайти туда можно только одному. На участках нет никакого столпотворения или очередей. Общероссийское голосование идет не один день, а значит, все успеют высказать свое мнение о поправках к Конституции.

Явка на голосование в Подмосковье за первые три дня составила 30,09%. В реальных цифрах это 1 747 633 человека. По словам Ильи Березкина, — очень хороший результат.

Общероссийское голосование по поправкам к Конституции продолжится до 1 июля включительно. Такое растягивание процесса волеизъявления не позволяет участникам скапливаться на участках, но при этом показывает хорошую явку. Об этом заявил член Общественной палаты Максим Григорьев.

«Можно констатировать, что многодневное голосование оправдывает себя. Несмотря на большую явку, избирательным комиссиям удалось избежать скученности, избежать нарушения правил социального дистанцирования. Избирательной системе удалось обеспечить защиту здоровья граждан», — привело его слова РИА ФАН.

Еще одним безопасным способом стало онлайн-голосование. В нем принимают участие жители Москвы и Нижегородской области, которые успели зарегистрироваться для участия. По последним данным Общественного штаба по наблюдению, явка на онлайн-голосование уже превысила 78%.