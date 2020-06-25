Жители Подмосковья приступили к голосованию по поправкам в Конституцию

Утром в четверг в Московской области открылось более шести тысяч избирательных участков, чтобы жители высказали свое мнение о поправках в Конституцию. Пункты будут работать 12 часов — с 08:00 до 20:00.

Глава Мособлизбиркома Илья Березкин сказал, что на территории Подмосковья развернулись 4134 основных участка и еще около двух тысяч на открытом воздухе. Голосование началось в 08:00 и продлится 12 часов.

Каждый участок в Московской области оборудован так, чтобы соответствовать всем требования защиты в период сложной эпидемической ситуации. Средства индивидуальной защиты также имеются на каждом пункте голосования.

По правилам, установленным на каждом избирательном участке, желающий выразить свое мнение гражданин должен сначала предъявить члену УИК удостоверение личности, потом забрать пакет с комплектом для голосования, спиртовую салфетку, одноразовые маску и перчатки, брошюру с поправками, ручку. Все эти предметы даются вместе с бюллетенем.

После всех перечисленных мероприятий человеку следует протереть руки спиртовой салфеткой, надеть маску и перчатки, а потом уже отмечать «против» он или «за».