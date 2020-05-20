Названы округа Подмосковья с лучшими управляющими компаниями

Они выставили свои баллы за жилищно-коммунальные услуги и эффективность персонала на сайте тырешаешьжкх.рф. Его запустили в конце февраля.

Оценки жителей показали, что лучше всего работают компании в Жуковском, Зарайске, Ивантеевке, Сергиевом Посаде, Талдоме, Кашире, Серебряных Прудах, Королеве, Котельниках, Мытищах, Луховицах, Молодежном, Озерах, Ступине и Рошале. Там самые высокие баллы, сообщила пресс-служба Госжилинспекции.

«Если говорить про оценку персонала, то жители больше всего довольны работой слесарей. Их средний балл составил 4,34. Но больше всего нареканий вызвали электрики, получив уже 3,86 балла», — рассказала руководитель Госжилинспекции региона Ольга Федина.

Интернет-портал стал дополнительным источником сведений для органов власти в вопросах, связанных со сферой ЖКХ.

Все желающие принять участие в голосовании смогут сделать это на сайте тырешаешьжкх.рф. Там удастся оценить качество отопления, водоснабжения, услуги электриков, сантехников и дворников, а еще содержание подъездов. И баллы повлияют на будущее организаций.

С 1 апреля в Московской области не осталось недобросовестных управляющих компаний с низким рейтингом. Это организации с «двумя звездами».