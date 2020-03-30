Подмосковные УК получили около 6 тысяч заявок по уборке подъездов с начала года

В управляющие компании Подмосковья с начала 2020 года от жителей поступило больше всего обращений по уборке подъездов. Это около шести тысяч заявок из полученных 45,5 тысячи.

Об этом стало известно после подведения промежуточных итогов работы управляющих организаций с начала года.

Госжилинспекция Московской области проконтролировала в Центре управления регионом исполнение управляющими организациями 45 509 заявок жителей. Большая часть касалась вопросов уборки подъездов Ольга Федина главный государственный жилищный инспектор региона.

При этом общее количество поступивших обращений оказалось на пять процентов меньше, чем в последнем квартале 2019 года. Это один из показателей улучшения работы УК Подмосковья.

ТОП-5 решенных вопросов

В регионе составили список основных жилищно-коммунальных вопросов, решенных компаниями. В ТОП-5 вошли улучшение освещения в подъездах, ремонт входных дверей, покраска стен и потолков, а также приведение в порядок лифтов.

Больше всего заявок с начала 2020 года выполнили в Балашихе, Химках, Красногорске, Ленинском, Жуковском, Лобне и других округах.

Госжилинспекция Московской области регулярно контролирует исполнение заявок, поступающих в Единую диспетчерскую службу. После того как житель оставил обращение на портале, у управляющей компании есть 24 часа на то, чтобы взять его в работу и выполнить в срок.

С 16 марта можно оставить заявку и в категории «Дезинфекция подъездов и мест общего пользования многоквартирных жилых домов».