Навального возмутило награждение депутата Жукова, умершего от COVID-19. А он первым помог жителям Ногинска при пандемии

Депутат Мособлдумы Иван Жуков, получивший посмертно знак «За доблесть и мужество», был одним из главных организаторов волонтерского движения в Ногинске. Когда началась пандемия, его волонтеры поддерживали людей на самоизоляции. Но этого показалось недостаточным Алексею Навальному — тот решил, будто депутата наградили просто за то, что он умер от COVID-19.

Во время эфира в YouTube основатель Фонда борьбы с коррупцией усомнился, что Иван Жуков достоин награды. По мнению Навального, в таком случае нужно награждать всех людей, умерших от коронавирусной инфекции. Вот только те, кто знал Жукова по работе и в личных контактах, удивились этому заявлению.

«Он (Иван Жуков — прим. ред.) один из первых взял на себя ответственность — организовал волонтерское движение и очень серьезно к этому вопросу отнесся. Практически все вопросы по волонтерству в Ногинске решались с его помощью, он всегда был с волонтерами в тесном контакте», — рассказала «360» первый заместитель председателя Московской областной думы Лариса Лазутина.

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов напомнил, что Жуков вообще одним из первых в Подмосковье мобилизовал муниципальных волонтеров для помощи в период пандемии. В это движение депутат вкладывал не только свои силы, но и личные средства, которые шли на закупку продуктов первой необходимости для людей из группы риска.

Для своего округа — востока Подмосковья — он сделал огромное количество важных и полезных дел. Достаточно спросить любого местного жителя, и каждый подтвердит: Жуков был по-настоящему народным депутатом, своим человеком Игорь Брынцалов председатель Мособлдумы.

«Он действительно проявил мужество и доблесть. Его никто не просил об этом, но он знал, что это его долг, несмотря на всю опасность и риски. И ставить под сомнение такие очевидные вещи, когда человек свою жизнь положил за дело — это проявление высшего цинизма. Я считаю это совершенно неуместным», — заключил Брынцалов.

Лазутина посоветовала всем критикам сначала узнать подробнее о работе и вкладе Жукова, прежде чем сомневаться в том, достоин ли он награды.

«Есть некоторые люди, которые так нехорошо сказали о нем. Хотелось бы, чтобы они, не зная человека, ничего о нем не говорили, а говорили о себе, о том, что они сделали для России, своего поселка, города, где они родились, и рассуждали о себе, о своей работе, а не улыбались в эфир и насмешливо сейчас говорили о тех проблемах, которые существуют, ничего в помощь людям не сделав. Это некрасиво с их стороны», — добавила зампред Мособлдумы.

64-летний Иван Жуков скончался утром 18 апреля. Его называли старожилом Мособлдумы, ведь он стал депутатом в 1997 году. Несмотря на свой возраст, с самого начала эпидемии он стал работать с волонтерами буквально на передовой.

При жизни Жуков был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, а также орденами «Во славу законности» и Ивана Калиты, имел знак Преподобного Сергия Радонежского. Посмертно он получил знак «За доблесть и мужество».