Был молод душой, горел своим делом и был энергичен. Таким запомнил депутата Мособлдумы Ивана Жукова губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Глава региона поделился воспоминаниями о нем и принес свои соболезнования.

«У нас сегодня ушел из жизни депутат Московской областной думы Иван Николаевич Жуков. Ему 63 года было. Мы его звали Ваня Жуков. Потому что он очень молод душой, делал огромное количество добрых поступков в Богородском городском округе, откуда он был избран», — рассказал губернатор.

Он добавил, что депутат всегда был энергичным и горел своим делом. Но 14 апреля у него обнаружили коронавирус, а сегодня утром его сердце остановилось и он скончался. «Я приношу соболезнования семье, мы все переживаем из-за того, что произошло», — сказал Воробьев.

Вместе с тем губернатор поблагодарил всех, кто соблюдает карантин, бесконечные постановления и ограничения.

«Поверьте, мы делаем это не для того, чтобы ограничить свободу или как-то ухудшить жизнь. Мы делаем это для того, чтобы просто позволить нам пройти этот сложный этап. Поэтому, пожалуйста, будьте осторожны, все это пройдет, и мы обязательно вернемся к нормальной жизни», — заключил губернатор.

Иван Жуков ушел из жизни утром 18 апреля после заражения коронавирусом. Он возглавлял фракцию «Единая Россия» в Мособлдуме.