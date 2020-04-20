Депутата Мособлдумы Ивана Жукова наградили знаком «За доблесть и мужество» посмертно

Депутата Московской областной думы Ивана Жукова посмертно наградили знаком «За доблесть и мужество». Соответствующее постановление подписал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Иван Николаевич Жуков скончался 18 апреля на 64-м году жизни.

«Он делал очень много добрых дел, много работал на благо нашего Подмосковья. Мои соболезнования родным и близким», — сказал Андрей Воробьев.

Иван Жуков родился 17 июля 1956 года в станице Дядьковская Краснодарского края. Он впервые был избран депутатом Мособлдумы II созыва, затем также избирался в III, IV, V и VI созывы. Он являлся депутатом регионального парламента от Ногинского одномандатного избирательного округа, входил в комитет по вопросам строительства, архитектуры, ЖКХ и энергетики.

За свою жизнь Жуков был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, а также орденами «Во славу законности» и Ивана Калиты, имел знак Преподобного Сергия Радонежского.