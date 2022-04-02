Настоятели храмов попросили газифицировать церкви в Химках

В Химках к газификации готово 160 домовладений. Жители очень заинтересованы в проекте, заявил глава городского округа Дмитрий Волошин. Он также попросил оказать содействие в газификации химкинских церквей. Об этом на одной из встреч просили настоятели храмов.

«Это очень важный для нашего округа президентский проект. Мы видим, как заинтересованы наши жители, — большое количество вопросов сегодня было озвучено на брифинге. <…> Отдельные вопросы, в том числе земельные, взял на свой личный контроль», — отметил Дмитрий Волошин на встрече с жителями и главой «Мособлгаза» Игорем Барановым.

Глава Химок также обратил внимание на просьбу, которая поступила от настоятелей местных церквей. Они попросили оказать содействие в газификации химкинских церквей. Также на встрече подняли вопрос о газификации приюта для бездомных собак.

«Вы знаете, что на территории Химок есть приют для бездомных животных. И у нас есть обращение оттуда, чтобы газифицировать его. Я знаю, что вы всячески способствуете и помогаете. Я надеюсь, что социальная газификация животных тоже коснется. Это важно. Я думаю, меня все понимают. Самостоятельно подвести голубое топливо — дорого и сложно, у приюта, который живет только на пожертвования, такой возможности нет», — сказал Волошин.

Источник фото: телеканал «360»

В рамках проекта «Социальная газификация» с начала года «Мособлгаз» полностью догазифицировал 295 населенных пунктов Подмосковья. В муниципалитете в программу вошли два населенных пункта: город Химки и деревня Морщихино.

«Перед "Мособлгазом" стояла задача — за первый квартал года полностью догазифицировать 295 населенных пунктов. Мы с поставленной задачей справились, и на этой неделе газ по социальной газификации пришел в юбилейный, 1400-й населенный пункт со старта программы», — сказал Игорь Баранов.

Всего за этот год «Мособлгаз» догазифицирует 1692 населенных пункта региона. Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее сообщил, что социальную газификацию Подмосковье завершат в 2022 году.